Динамо стильно презентувало три комплекти нової форми з елементами воєнних реалій в Україні
Джерело:ФК Динамо
Київське Динамо нарешті презентувало нову ігрову форму на сезон-2023/2024, якою так інтригувало. Обійшлось без істотних змін.
Столичний клуб продовжить грати у формі від New Balance. У презентації взяли участь багато гравців киян, а Микола Шапаренко та Денис Попов ще й були присутні на креативному відео від киян.
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Залишилися вірні класиці
Основні кольори ігрової домашньої та виїзної форми залишилися незмінними та є рідними для "біло-синіх", а третій комплект має яскраве жовте забарвлення.
Домашній комплект киян / фейсбук Динамо
Виїзний комплект киян / фейсбук Динамо
Також Динамо зробило відео, де зображуюється реальність сьогоденної України. На ньому показується повітряна тривога, під час якої фанатам доводиться спускатися у бомбосховище, але при цьому вони не перестають слідкувати за улюбленою командою.
Відео з презентацією форми
Свій перший офіційний матч у новій формі Динамо зіграє вже 30 липня у першому турі УПЛ-2023/2024. Кияни будуть приймати Минай, початок матчу о 17:00.