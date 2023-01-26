МЮ розгромив Ноттінгем у півфіналі Кубка ліги на очах у легендарного Фергюсона

У середу, 25 січня, Манчестер Юнайтед зіграв на виїзді проти Ноттінгема Фореста у рамках першого матчу Кубка англійської ліги. "Червоні дияволи" вже однією ногою у фіналі турніру.

Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Рашфорд, 6, Веггорст, 45, Фернандеш, 89

Вже на старті матчу Рашфорд створив справжній шедевр. Маркус разом із м'ячем пробіг пів поля, на шлях у до штрафного майданчика прокинув поміж двох гравців Ноттінгема та пробив у ближній кут. Голкіпер не впорався з ударом впритул. Ось так МЮ вже на 6-й хвилині повело у рахунку 0:1, повідомляє 24 канал.

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Господарі відповіли на цей взяття воріт голом. Суррідж легко вийшов переможцем із дуелі проти де Хеа. Футболіст взявся святкувати гол, але радість була завчасною. Суддя скасував взяття воріт від "лісорубів", адже Суррідж в момент передачі м'яча на нього перебував у мінімальному офсайді. VAR не дозволило зробити рахунок рівним, тому МЮ продовжував лідирувати у матчі.

Скарпа класно зловив м'яч, який падав йому на ногу, та з лету потужно пробив у рамку воріт "червоних дияволів". Де Хеа у красивому стрибку парирував удар з-за меж штрафного.

Гості відповіли ударом з-за меж штрафного майданчика від дус Сантуса. З ударом впорався голкіпер Ноттінгема, але на добиванні першим зіграв Веггорст, який подвоїв перевагу МЮ на табло та забив у роздягальню.

Колишній наставник МЮ Сер Алекс Фергюсон, який спостерігав за кубковим матчем із трибун, міг бути задоволений.

Повна перевага МЮ

У другому таймі Еріксен удар на техніку влучив у каркас воріт Ноттінгема.

На останній хвилині основного часу матчу МЮ збільшив свою перевагу до розгромного 0:3. Захисник Ноттінгема лежачи намагався вибити м'яч із власного штрафного, але не зумів. Його перехопили футболісти МЮ, віддали під удар Фернандешу, який з-за меж штрафного майданчика вколотив м'яч у сітку воріт "лісорубів".

МЮ без шансів громить Ноттінгем у першому півфіналі Кубка англійської ліги. Матч-відповідь між цими командами відбудеться вже 1 лютого. "Червоні дияволи" ще до цієї зустрічі однією ногою вже у фіналі кубкового турніру.