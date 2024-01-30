Зінченко асистує: Арсенал здобув другу поспіль перемогу після повернення українця – відео

У вівторок, 30 січня, стартував 22-й тур англійської Прем'єр-ліги. Команда Олександра Зінченка на виїзді зустрічалася з Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест – Арсенал 1:2

Голи: Авонії, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

У попередньому турі Арсенал розгромив Крістал Пелас з рахунком 5:0. Тож у виїзному поєдинку "каноніри" розраховували продовжити переможну серію, пише 24 Канал.

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Зінченко повертає свій вплив

Головний тренер лондонців Мікель Артета вдруге довірив місце у стартовому складі Олександру Зінченку, який оговтався після травми. Український легіонер виправдав довіру тренера, організувавши перший гол у ворота "лісників".

На 65-й хвилині зустрічі Олександр вкинув аут прямісінько на Габріеля Жезуса. Бразильський вінгер швидко зорієнтувався та пробив повз голкіпера.

Через сім хвилин "каноніри" подвоїли свою перевагу. Букайо Сака бездоганно зіграв у штрафному майданчику Ноттінгем Форест, відправивши м'яч під ліву стійку.

Господарі поля на передостанній хвилині основного часу зуміли скоротити рахунок та повернути інтригу. Проте на більше вони не спромоглися. У підсумку Арсенал здобув перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі "каноніри" піднялися з третьої на другу сходинку в АПЛ. Арсенал відстає від Ліверпуля на два бали, але у команди Клоппа гра в запасі.

Ноттінгем Форест залишився на 16-у місці в таблиці. У "лісників" 20 набраних очок.

Відеоогляд матчу Ноттінгем Форест – Арсенал