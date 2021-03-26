Норвезький стрибун з трампліна впав на шаленій швидкості: відео моторошного інциденту

Норвезький стрибун з трампліна Даніель-Андре Танде жорстко впав під час розминки на Кубку світу у словенській Планіці. Норвежця ввели у штучну кому.

Танде впав на швидкості понад 100 кілометрів на годину

27-річний Танде помилився при виконанні стрибка у розминці останнього в сезоні-2020/21 етапу Кубка світу. Він втратив контроль над стрибком, внаслідок чого його закрутило у повітрі.

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Норвежець впав на схил на швидкості понад 100 кілометрів на годину.

Після падіння медики близько пів години надавали йому першу допомогу. Норвежця госпіталізували гелікоптером до лікарні у Любляні та ввели в штучну кому.

Дивіться відео падіння Даніеля-Андре Танде

Повідомляється, що стан Танде стабільний. У норвежця зламана ключиця та прокол легені. Його життю нічого не загрожує.

Менеджер збірної Норвегії повідомив, що Танде буде перебувати у штучній комі, як мінімум, добу, щоб зменшити стрес на його мозок.



Медики надають допомогу Танде / Фото AP

Досягнення Танде