Норвезька біатлоністка Тандреволл після знесилення у персьюті достроково завершила Олімпіаду
Джерело:NRK
Норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл знепритомніла після гонки переслідування. На останньому колі біатлоністка претендувала на бронзову медаль.
Тандреволл: Моє серце розбите
Норвежка різко втратила швидкість на останньому колі. Після фінішу у гонці переслідування вона не змогла навіть самостійно піднятися. Біатлоністку винесли на руках представники збірних Норвегії та Італії.
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Норвезька біатлоністка не зможе виступити у мас-старті та естафеті на Олімпіаді у Пекіні. Про це вона повідомила на пресконференції.
За станом здоров'я лікарі не дозволяють мені брати участь у наступних стартах на Олімпіаді. Звісно, мені шкода. Моє серце розбите.
Вчора в мене був один із найкращих гоночних днів. А потім він раптом став одним із найгірших,
– сказала Тандреволл.
Слова спортсменки підтвердив лікар збірної Норвегії Ларс Кольсруд.
"Я ухвалив це рішення. Знаю, що це погана новина для Інгрід, але іноді доводиться йти на це, щоб захистити спортсмена.
У Інгрід вже двічі виникали проблеми зі здоров'ям, і ми не хочемо ризикувати. Ми дуже її любимо і хочемо, щоб у Норвегії вона пройшла гарне обстеження", – наголосив лікар.
Як виступила Тандреволл на Олімпіаді у Пекіні
- Норвежка виступила у трьох особистих гонках на Іграх-2022.
- В "індивідуалці" вона фінішувала 8-ю. У спринтерській гонці їй вдалося покращити свою позицію – 5-те місце.
- Хороший стартовий номер у персьюті дозволив їй боротися за високі місця. Після вигоду з останнього вогневого рубежу біатлоністка претендувала на "бронзу". Проте раптом біатлоністка почала втрачати секунди. У підсумку вона фінішувала 14-ю.
- За словами лікаря збірної Норвегії, знесилення відбулося через вплив висоти.