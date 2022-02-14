Норвезька біатлоністка Тандреволл після знесилення у персьюті достроково завершила Олімпіаду

14 лютого 2022 , 11:57
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Джерело:

NRK

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволл знепритомніла після гонки переслідування. На останньому колі біатлоністка претендувала на бронзову медаль.

Тандреволл: Моє серце розбите

Норвежка різко втратила швидкість на останньому колі. Після фінішу у гонці переслідування вона не змогла навіть самостійно піднятися. Біатлоністку винесли на руках представники збірних Норвегії та Італії.

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Норвезька біатлоністка не зможе виступити у мас-старті та естафеті на Олімпіаді у Пекіні. Про це вона повідомила на пресконференції.

За станом здоров'я лікарі не дозволяють мені брати участь у наступних стартах на Олімпіаді. Звісно, ​​мені шкода. Моє серце розбите.
Вчора в мене був один із найкращих гоночних днів. А потім він раптом став одним із найгірших,
– сказала Тандреволл.

Слова спортсменки підтвердив лікар збірної Норвегії Ларс Кольсруд.

"Я ухвалив це рішення. Знаю, що це погана новина для Інгрід, але іноді доводиться йти на це, щоб захистити спортсмена.
У Інгрід вже двічі виникали проблеми зі здоров'ям, і ми не хочемо ризикувати. Ми дуже її любимо і хочемо, щоб у Норвегії вона пройшла гарне обстеження", – наголосив лікар.

Як виступила Тандреволл на Олімпіаді у Пекіні

  • Норвежка виступила у трьох особистих гонках на Іграх-2022.
  • В "індивідуалці" вона фінішувала 8-ю. У спринтерській гонці їй вдалося покращити свою позицію – 5-те місце.
  • Хороший стартовий номер у персьюті дозволив їй боротися за високі місця. Після вигоду з останнього вогневого рубежу біатлоністка претендувала на "бронзу". Проте раптом біатлоністка почала втрачати секунди. У підсумку вона фінішувала 14-ю.
  • За словами лікаря збірної Норвегії, знесилення відбулося через вплив висоти.
Автор: Дарина Жданович