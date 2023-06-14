Час подумати про гроші: чинний гравець Челсі найближчим часом придбає футбольний клуб в Європі
Джерело:Sacha Tavolieri
Н'Ґоло Канте вирішив зайнятися грошовою діяльністю. Французький гравець уже відходить від серйозного рівня футболу.
Н'Ґоло Канте готується придбати футбольний клуб з третього дивізіону Бельгії. Гравець практично закрив усі питання.
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Зайнявся серйозними справами
Одноклубник Михайла Мудрика потроху віддаляється від футболу високого рівня. Спершу французький виконавець вирішив завершити з кар'єрою на найвищому рівні та перебратися у стан Аль-Іттіхада, де Канте зможе спокійно демонструвати свій клас та ще отримувати за це солідні суми. До речі, у стан саудівського колективу приєднався партнер Н'Ґоло по збірній Карім Бензема.
Проте на такому заробітку француз вирішив не зупинятися, оскільки футболіст Челсі вирішив придбати бельгійський клуб Віртон, який за підсумками минулого сезону вилетів у третій дивізіон тамтешньої першості. Ба більше, Канте уже особисто їздив на базу команди, щоб оцінити інфраструктуру клубу, а також подав пропозицію про купівлю контрольного пакету акцій команди, яку нинішній власник Флавіо Бекка задовільнив. До того ж Бельгійська федерація футболу вже проінформована про процес продажу Віртона, тому зараз триває оформлення усіх необхідних документів, аби Канте став власником клубу.
Кар'єра Н'Ґоло Канте
- Футболіст, який завжди відрізнявся своєю скромністю, розпочав свій шлях у Франції, де встиг пограти за Булонь та Кан, а звідти уже перейшов до Лестера, у стані яких добився казкового результату – чемпіонства АПЛ. Н'Ґоло зробив величезний внесок у здобуток своєї команди, а порівнювали його з самим Клодом Макелеле.
- Після цього за Канте заговорили по всьому світу, ним почали цікавитись провідні клуби Європи, проте він перебрався у лави лондонського Челсі, який заплатив за футболіста 35,8 мільйони євро (найвищий цінник, який висів на Канте – 100 мільйонів євро). У стані "аристократів" француз ставав чемпіоном та володарем Кубка Англії, вигравав Лігу Європи та Лігу чемпіонів, підіймав над головою Суперкубок Європи та тріумфував на клубному чемпіонаті світу.
- Після того, як Канте, який до речі зі збірною Франції вигравав чемпіонат світу та ставав віце-чемпіоном Євро, отримав травму. то він втратив місце в основному складі Челсі, що і повпливало на його подальшу кар'єру, тобто перехід у Саудівську Аравію.