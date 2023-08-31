Нокдаун для дніпрян: Спартак вдруге забиває в українські ворота – відео голу

Дніпро-1 та Спартак перевели своє очне протистояння у екстра-тайми. На жаль, на початку другої 45-хвилинки клуб із Трнави повів у рахунку.

Основний час поєдинку закінчився нічиєю 1:1, яка була й у першому матчі між Дніпром-1 та Спартаком із Трнави. Гості забили у чужі та свої ворота, пише 24 Канал.

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Прикро пропускаємо

Тому на команди чекали екстра-тайми. Перший із них минув без голів. А ось на старті другого м'яч вдруге залетів у ворота Дніпра-1, який вже грав у меншості після вилучення Бабенка.

Буката випередив Сватка, зігравши на добиванні після передачі з флангу. Захист дніпрян не найкраще зіграв у цьому епізоді. Спартак вдруге у поєдинку повів у рахунку 1:2.

За підсумками двох матчів рахунок став вже 2:3 на користь суперника українського клубу.

Відео другого голу Спартака

Відзначимо, що після цього голу Дніпро-1 почав грати удев'ятьох. Другу жовту картку перед собою побачив Горін. Знову два вилучення для дніпрян у грі проти цього суперника.