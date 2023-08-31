Основное время поединка закончилось ничьей 1:1, которая была и в первом матче между Днепром-1 и Спартаком из Трнавы. Гости забили в чужие и свои ворота. 24 Канал.

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Досадно пропускаем

Поэтому команды ждали экстра-таймы. Первый из них прошел без голов. А вот на старте второго мяча второй раз залетел в ворота Днепра-1, который уже играл в меньшинстве после удаления Бабенко.

Буката опередил Сватка, сыграв на добивании после передачи с фланга. Защита днепрян не лучше всего сыграла в этом эпизоде. Спартак второй раз в поединке повел в счете 1:2.

По итогам двух матчей счет стал уже 2:3 в пользу соперника украинского клуба.

Видео второго гола Спартака

Отметим, что после этого гола Днепр-1 начал играть в девять. Вторую желтую карточку перед собой увидел Горин. Снова два удаления для днепрян в игре против этого соперника.