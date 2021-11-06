Нокаут до втрати свідомості: турецький боєць переміг суперника за 15 секунд – відео

Турецький боєць ММА Гокхан Сарікам приголомшливо виступив у поєдинку з британцем Чарлі Мілнером. Для перемоги йому знадобилося 15 секунд.

Британець втратив свідомість

Через кілька секунд після старту поєдинку турецький боєць завдав сильного удару ногою по стегну суперника. Після цього він активно пішов у наступ та звалив Мілнера.

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Після цього Сарікам одразу почав бити британця по обличчю. Рефері одразу ж зупинив поєдинок, оскільки Мілнер перебував без тями. Спортсмен пролежав так декілька хвилин.

Британця вдалося привести до тями лише перед оголошенням результату бою.

Відео 15-секундного нокауту