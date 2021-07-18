Нокаут у першому раунді: українець Черкашин знищив аргентинця – відео

Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (18-0, 12 КО) в першому раунді нокаутував 43-річного аргентинця Даміана Бонеллі (24-9, 20 КО).

Нокаут у першому раунді

25-річний українець очолив вечір боксу в місті Сувалки (Польща) у рамках вечора боксу KBN 16. Черкашин здобув впевнену перемогу.

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Уже в першому раунді Черкашин яскраво підловив опонента лівим чек-хуком, відправив в нокдаун. Ветеран піднявся на ноги, але потрапив під бомбардування проспекту. Рефері втрутився, зупинивши бій.

Відео нокауту