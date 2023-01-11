Президента Федерації футболу Франції відсторонили через скандал з легендою та домагання

Президент Федерації футболу Франції Ноел Ле Гре вирішив надмірно користуватись своєю владою. Велика сила породжує велику відповідальність.

Ноеля Ле Гре відсторонили від посади через низку скандалів, серед яких неповага до легенди футболу та навіть сексуальні домагання. Тимчасово виконувати обов'язки голови ФФФ буде Філіп Діалло.

Варте уваги Дивні санкції: УЄФА заплатила Росії 8 мільйонів доларів

Інциденти президента ФФФ

Раніше Ноель Ле Гре зневажливо висловився в сторону Зенадіна Зідана. Президент ФФФ запропонував журналістам організувати конкурс пошуку місцяпрацевлаштування для "Зізу" та сказав, що не брав би від нього слухавки, якби той дзвонив домовлятись за посаду головного тренера збірної Франції. Згодом Ле Гре визнав свою помилку та публічно вибачився за свої слова, після того як потрапив під хвилю "хейту".

Та от це не єдиний скандал, у який потрапляв Ле Гре. Одна з найвпливовіших агенток жіночого футболу Соня Суїд звинуватила в сексуальних домаганнях президента Федерації футболу Франції. Агентка зазначила, що Ле Гре вирішив скористатись своїм службовим становищем. Суїд розповіла про одну зустріч з Ле Гре, яка пішла не за планом.

Я прийшла і побачила два повних келихи шампанського. Він мав би проявити повагу, але дивився на мене, наче на цукерку. Якщо казати вульгарно, він бачив у мені лише груди і дупу. Він додав: "якщо ми обоє будемо достатньо близькими, я зможу втілити ваші ідеї в життя". Одного разу президент дав мені зрозуміти, що для реалізації моїх ідей я повинна лягти з ним до ліжка,

– розповіла Соня Саїд.

Ноель Ле Гре тимчасово склав свої повноваження, як мінімум до остаточного повідомлення про результати аудиторської перевірки, яку проведе Міністерство спорту. Крім того, звільнено генерального директора ФФФ Флоранс Ардуен.