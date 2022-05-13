Ніяка Словенія не замінить нам Україну, – дебютант збірної Піхальонок
Джерело:УАФ
Збірна України розпочала підготовку до відбіркових матчів плей-офф чемпіонату світу-2022 та Ліги націй-2022/2023. Національна команда тренується в Словенії.
Піхальонок: Класна підтримка, класні емоції
У рамках підготовки до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 червня, збірна України зіграла перший спаринг проти Боруссії Менхенгладбах. "Синьо-жовті" перемогли німецький клуб з рахунком 1:2.
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Хавбек Дніпра-1 Олександр Піхальонок допоміг нашій команді перемогти. Футболіст вийшов на заміну на 75-й хвилині, а вже на 82-й він забив вирішальний м'яч. Гравець поділився враженнями від дебютного матчу у складі збірної України.
Емоції пройшли трохи. Сьогодні відновлення, а завтра готуватимемось до наступного матчу,
– сказав футболіст.
Наголосив, що класна вийшла гра.
"Так, гра класна. Класна підтримка, класні емоції. Головне, що ми виграли цей матч", – зазначив Олександр.
Також хавбека Дніпра-1 запитали, чи є у нього відчуття, що у Словенії команда ніби у нашу тимчасову футбольну домівку повертається.
Ніяка Словенія не замінить нам Україну. Їм дуже дякую, але Україна – наш дім,
– заявив Піхальонок.
Підготовка до гри з Шотландією
- 1 червня національна команда зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. Переможці цього поєдинку зустрінуться зі збірною Уельсу 5 червня.
- Збірна України вже розпочала підготовку до відбіркових матчів плей-офф та Ліги націй-2022/2023. Національна команда тренується з 1 травня у Словенії.
- Перед матчем з Шотландією збірна зіграє серію спарингів. Перший товариський матч вже відбувся. 11 травня "синьо-жовті" перемогли Боруссію Менхенгладбах.
- У наступному товариському матчі українські футболісти зіграють проти італійського клубу Емполі. Гра запланована на 17 травня.
- А вже 18 травня національна команда побореться силами з хорватським клубом Рієка.
- Обидва ці поєдинки будуть благодійними, всі виручені кошти передадуть на допомогу Україні.