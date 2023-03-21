Французький клуб хоче запросити Мірчу Луческу: чи залишить румун Динамо посеред сезону

Коуч киян вже має варіант із працевлаштуванням на Лазурному узбережжі Франції. Втім спеціаліст відмовився кидати "біло-синіх" до літа.

Сезон 2022-2023 для Динамо виходить вкрай провальним. Кияни ганебно вилетіли з Ліги Європи та йдуть лише четвертими у чемпіонаті України, відстаючи від лідера на 9 очок.

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Це викликає незадовлення у фанатів від роботи Мірчі Луческу. Різні ЗМІ та чутки повідомляють про можливу зміну тренера в Динамо влітку.

Мірчу Луческу хочуть бачити у Франції

Виявляється, що до персони 77-річного тренера є інтерес від представників топ-ліг. Як повідомляють румунські джерела, Ніцца всерйоз зацікавлена у запрошенні Мірчі Михайловича.

Луческу вже мав зустріч з представниками французького клубу у Польщі, обговорюючи перспективи команди. Ніцца хотіла б якнайшвидше запросити Мірчу. Втім тренер попросив зачекати до літа, бо не має намір залишати Динамо посеред сезону.

Нагадаємо, що Мірча Михайлович очолив київську команду у 2020 році. За його керівництва Динамо виграло чемпіонство, Кубок та Суперкубок України, а також двічі виступало у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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Ніцца провалює сезон

Що ж стосується Ніцци, то у січні клуб звільнив Люсьєна Фавра через невтішні результати. Зараз командою керує виконуючий обов'язки тренера Дідьє Дігар.

За "орлят" виступає чимало відомих у минулому гравців – Данте, Ніколя Пепе, Росс Барклі, Аарон Ремзі та Каспер Шмейхель. За десять турів до завершення Ліги 1 Ніцца посідає сьому сходинку, відстаючи від єврокубкової зони (шосте місце) на 5 балів.