Німецький баскетболіст спеціально схибив зі штрафного, щоб не пустити Росію на Олімпіаду: відео

Російська збірна з баскетболу не змогла відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. У кваліфікації росіяни двічі поступилися Німеччина та Мексиці. А німці зробили усе, щоб росіяни посіли останнє місце.

У кваліфікації на Олімпіаду-2020 Росія та Німеччина потрапила до групи з Мексикою, Новою Зеландією та Сенегалом. Однак дві останні команди знялися з відбору, тож два місця на турнірі розігрували лише три команди.

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У першому матчі Німеччина обіграла Мексику 82:76. У другому Мексика обіграла Росію 72:64. Тож росіянам, щоб виходити на Олімпіаду, требу було не лише перемагати, але й робити це з різницею у 8 та більше очок.

Першу чверть матчу проти Німеччини росіяни виграли 17:15. До трьох очок вони збільшили перевагу перед великою перервою – 35:32. Та німці так просто здаватися не збиралися.

У кінцівці матчу команди почергово виходили вперед. І тоді стало зрозуміло, що росіяни намагаються зіграти внічию, щоб вже в овертаймі збільшити свою перевагу до таких необхідних 8 очок.

За одну секунду до кінця матчу за рахунку 68:67 на користь Німеччини, німці отримали право на штрафні кидки. Виконувати його пішов Маодо Ло. Перша спроба була вдала, і рахунок став 69:67. Та другу спробу він схибив. При цьому кидок був вкрай неточний.

Ймовірною причиною такого вчинку могло бути те, що якби Ло влучив, то різниця склала б +3. І в росіян був час якраз на один кидок від свого щитка. В історії баскетболу вже бували випадки, коли такий кидок досягав цілі (дальній кидок з сиреною, який зрівнює рахунок або приносить перемогу називають баззер-біттер). Тоді рахунок би став рівний, і гра перейшла б в овертайм. Тож шанс зрівняти рахунок за +3 (у випадку влучення Ло) в них був, а от часу на переведення гри в овертайм за +2 – ні. Адже за одну секунду до фінальної сирени розіграти м'яч і закинути його з двоочкової зони майже неможливо.

Тож після промаху якби росіяни влучали, вони б перемагали, але все одно залишалися б останніми саме через різницю м'ячів. Ло не влучив зі штрафного, росіяни свій дальній кидок теж змарнували й програли. І не зіграють на Олімпіаді.

Дивіться відео промаху зі штрафного (з 4:55 на відео)