Першим зі своїм завданням впоралися наші жінки. Команда Володимира Холопова у складі Ганни Ольховик, Ганни Рульової, Христини Філевич та Наталії Цюбик впевнено перемогла ірландок з рахунком 21:8 у стиковому матчі кваліфікації.

При цьому наша команда пройшла всю дистанцію відбору без поразок. Перемігши збірні Латвії (19:11) та Литви (19:6) у групі, а також Ірландію у плей-офф, українська збірна забронювала за собою місце у фінальній частині.

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Підтримали їх переможний почин і чоловіки, які також здобули перемоги в кожному матчі кваліфікації. на груповому етапі наші баскетболісти виявилися сильнішими за збірні Великобританії (16:12), Угорщини (17:16) та Косово (19:10), а в плей-офф – збірної Румунії (19:7)

Фінальна частина чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 відбудеться у столиці Франції Парижі з 10 по 12 вересня.