У Німеччині затримали ймовірного побічника терористів, який готував теракт на Євро-2024

В аеропорту Кельна затримали посібника терористів. Він мав намір влаштувати теракт на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Раніше з'явилась інформація, що напередодні та на час Євро-2024 у Німеччині вводяться додаткові перевірки на кордонах. Це запроваджується тимчасово і потрібно, щоб на ранньому етапі виявити злочинців.

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Напередодні чемпіонату Європи з футболу затримали прихильника ІДІЛ

Зазначається, що підозрюваний перевів близько 1700 доларів на рахунок афганського крила ІДІЛ "Вілаят Хорасан" за допомогою криптовалютної біржі ще у вересні 2023 року.

Чоловік намагався влаштуватись охоронцем на Євро-2024, однак провалив перевірку служби безпеки. Повідомляється, що він намагався влаштуватись і на дві інші масові події, але не вказано, які саме.

Наразі чоловік перебуває під вартою і проводиться розслідування щодо підозри в підтримці терористів.

Євро-2024 відбудеться з 14 червня до 14 липня.

Відзначимо, що раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки. Також французькі правоохоронці вже заарештували 16-річного юнака за підозрою у підготовці теракту на Іграх.