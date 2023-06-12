Допоміг рикошет: Німеччина забила перший гол у дебютній грі Реброва – відео

Національна збірна України пропустила швидкий гол від "Бундестіму". Результативний удар на свій рахунок записав захисник Маріус Вольф.

У понеділок, 12 червня, збірна України провела свій перший матч під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Стартовий тиск "Бундестіму" приніс свої плоди вже на 6-й хвилині поєдинку, пише 24 Канал.

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З перших хвилин збірна Німеччини притисла наших футболістів до воріт. Небезпечний момент виник на 2-й хвилині поєдинку, але удар Нікласа Фюллькруга пролетів повз праву стійку.

"Орли" досягли свого на 7-й хвилині зустрічі. Захисник дортмундської Боруссії Маріус Вольф завдяки рикошету від Фюллькруга відправив м'яч у сітку Трубіна. 1:0 – "Бундестім" повів у рахунку.

Відео голу Вольфа

Нагадаємо, що Німеччина та Україна провели 8 очних зустрічей. "Синьо-жовті" ще не виграла жодної, натомість програла п'ять разів та тричі зіграла внічию.