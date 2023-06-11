"Україні бракує позитивних емоцій": Сергій Ребров розповів про важливість футболу під час війни

Наставник збірної України подякував Німеччині за підтримку у протидії російській агресії. Сергій Станіславович вірить, що гра команди принесе фанатам позитивні емоції.

Збірна України готується до свого другого поєдинку у 2023 році. У понеділок, 12 червня, "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти Німеччини у Бремені.

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Для новоспеченого тренера Сергія Реброва це буде перша зустріч на чолі збірної. Напередодні спарингу наставник розповів про важливість матчу для України під час війни.

Дякуємо Німеччині за те, що вона одна з найбільших партнерів України у війні. Ми раді зіграти тут у 1000-ому матчі для німців. Для мене та людей у моїй країні футбол – це емоції. А нам бракує позитивних емоцій через війну. Кожен день ми дивимось новини та те, що коїться на війні. Я сказав гравцям, що ми маємо подарувати українцям емоції та підтримати їх. На полі ми покажемо свій характер. Ця гра неофіційна, але все одно важливо показати себе. Для мене важливо те, що ми тут, що ми показуємо, що Україна жива і ми граємо у футбол,

– заявив Сергій Ребров.

Також капітан національної команди Андрій Ярмоленко віддячив німцям за підтримку нашої країни: "Я також хочу подякувати німецькому уряду та народу за допомогу Україні. Гравцям складно, але ми маємо бути сильними. Бо ми – українці. Ми маємо грати у футбол заради наших людей та принести у їх життя щось позитивне".

Окрім спарингу із Німеччиною, Україна проведе ще два матчі у червні в рамках кваліфікації Євро-2024. 16 червня "синьо-жовті" зіграють в гостях проти Північної Македонії, а 19-го числа "приймуть" у словацькій Трнаві Мальту. Читайте також Ребров дебютує у збірній України: які шанси у наставника у спарингу з Німеччиною Цього року збірна України зіграла вже один матч у відборі на чемпіонат Європи. У березні під керівництвом виконуючого обов'язки тренера Руслана Ротаня "синьо-жовті" поступились на виїзді Англії – 0:2.

. Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня у Бремені. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на регіональних каналах, а також на онлайн-платформі