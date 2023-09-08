Молодіжка починає шлях на Євро: онлайн-трансляція товариського матчу Німеччина – Україна

Команда U21 вперше зіграє під керівництвом Унаї Мельгоси. Напередодні початку кваліфікації на чемпіонат Європи "синьо-жовті" проведуть спаринг із триразовими переможцями молодіжного Євро.

Молодіжна збірна України з футболу розпочинає новий цикл. В червні команда U21 вдало виступила на Євро-2023, діставшись півфіналу та здобувши путівку на Олімпійські ігри-2024, пише 24 канал.

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Оновлена збірна

Втім тепер молодіжка буде суттєво оновлена. На новий відбір допускаються лише гравці 2002 року народження або пізніше, тому цій команді вже не допоможуть:

Анатолій Трубін

Михайло Мудрик

Данило Сікан

Артем Бондаренко

Максим Таловєров

Олексій Кащук

Олександр Сирота

Олексій Сич

Ростислав Лях

Іван Желізко

Також у команди з'явився новий тренер, замість Руслана Ротаня керувати збірною буде іспанець Унаї Мельгоса. Коуч входив у штаб Сергія Реброва на матчі національної збірної у червні, але тепер отримав самостійну роботу.

Перший матч для Мельгоси стане товариським. Сьогодні, 8 вересня, Україна протистоятиме одноліткам з Німеччини у Саарбрюкені. На Євро-2023 Бундестім провалився, взявши лише один бал у групі із Англією, Ізраїлем та Чехією.

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При цьому букмекери вважають саме німців фаворитами у спарингу. Коефіцієнт на їх тріумф становить 1,56, тоді як на підопічних Мельгоси – аж 5,40. Нічия ж оцінюється у 4,05. Початок гри – о 19:15 за київським часом.

Матч стане підготовкою до старту кваліфікації на молодіжне Євро-2025. Вже 12 вересня Україна протистоятиме Північній Ірландії. Окрім "зелених", нашими суперниками по групі стануть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

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