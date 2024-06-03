"Ми підтримаємо": тренер збірної Німеччини про важливу місію збірної України під час війни

У понеділок, 3 червня, збірна України проведе свій перший контрольний матч у рамках підготовки до Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде господар майбутньої континентальної першості – Німеччина.

Поєдинок відбудеться у Нюрнбергу на "Макс-Морлок-Штадіоні". Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Підтримка українського народу

Напередодні цієї зустрічі відбулася передматчева пресконференція. На ній головний тренер німців Юліан Нагельсманн висловився щодо майбутньої гри та продемонстрував усвідомлення важливості футболу для українського народу.

Ви постійно читаєте, що українська збірна намагається використовувати будь-який момент, аби привернути увагу до своєї країни та трохи відволікти свій народ. Це найважливіше. Вони це роблять та робитимуть, а ми підтримаємо. Футбол – це фактор, який може допомогти вам думати про інші речі, принаймні протягом 90 хвилин,

– сказав німецький наставник.

Він додав, що Бундестім спробує зробити все можливе, щоб гра була цікавою й це не залежатиме від результату. Його команда намагатиметься діяти так, щоб 90 хвилин були не стражданням, а прекрасними моментами для глядачів.

. Майбутній поєдинок стане ювілейним десятим в історії очних протистоянь між Україною та Німеччиною. Наразі "синьо-жовті" ще не мають у своєму активні жодної перемоги – 4 нічиї та 5 поразок.

Зазначимо, що офіційним транслятором поєдинку будуть медіасервіс MEGOGO та регіональні канали Суспільного. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція.