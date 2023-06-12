"Демократія була в небезпеці": легенда німецького футболу згадав візит до України на Євро-2012

Філіпп Лам був занепокоєний правами людей та свободою в ЗМІ під час правління Віктора Януковича. Зараз же німець побачив, як Україна готова захищати свою незалежність.

Вже сьогодні, 12 червня, ввечері збірна України зіграє дебютний матч під керівництвом Сергія Реброва. На "синьо-жовтих" очікує контрольний матч з Німеччиною у Бремені.

Слідкуйте з нами Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

Країна готується провести чемпіонат Європи у 2024 році. Директором із організації турніру є легенда німецького футболу Філіпп Лам, який завершив кар'єру шість років тому.

Філіпп Лам був занепокоєний за демократію в Україні

Напередодні матчу у Бремені Лам написав колонку про війну в Україні. Чемпіон світу-2014 згадав, як приїздив до нашої країни на Євро-2012 і вже тоді був занепокоєний політикою тодішнього президента Віктора Януковича.

Будучи капітаном збірної, я завжди вважав себе представником всієї Німеччини. Тому перед турнірами я мав справу з країною-господаркою. Перед поїздкою на Євро-2012 я розмовляв про політичну ситуацію в Україні з німецькими журналістами. Тоді молода демократія опинилася в небезпеці. Те, як Віктор Янукович розібрався із Юлією Тимошенко, видалося мені дуже сумнівним. Тож я закликав Мішеля Платіні відстоювати права людини та свободу преси в Україні. Натомість президент УЄФА відповів, що йому начхати на мене і він займається футболом, а не політикою. Тоді люди задавалися питанням, чи залишиться Україна демократичною країною? А сьогодні Україна бореться за свободу Європи. Німецький футбольний союз обрав правильного суперника на свій тисячний матч. Футбол – хороший спосіб послати сигнал до миру та взаєморозуміння. А досягти цього з максимальним ефектом можна якраз за рахунок міжнародних матчів,

– написав Філіпп.

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Коли і де дивитись матч з німцями

Нагадаємо, що матч Німеччина – Україна розпочнеться 12 червня о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-платформі Megogo.

Явними фаворитами у зустрічі вважаються німці. Коефіціент на тріумф підопічних Фліка становить 1,41, тоді як на нічию можна поставити за 5,70, а на Україну – за 8,30.

Хто такий Філіпп Лам