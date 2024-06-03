Анонс матчу Німеччина – Україна: все, що треба знати про перший спаринг перед Євро-2024

Збірна України почне підготовку до чемпіонату Європи з товариського матчу проти господарів турніру. Рік тому Сергій Ребров вже зустрічався з Німеччиною та не програв їй.

У понеділок, 3 червня, збірна України проведе товариський матч. Команда Сергія Реброва завітає в гості до Нюрнберга, де зіграє зі збірною Німеччини. 24 Канал розповідає про все найцікавіше стосовно звітного спарингу.

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Україна готується до Євро-2024

Для України гра з німцями стане першою в рамках підготовки до Євро-2024. "Синьо-жовті" запланували три товариські зустрічі на початок літа:

3 червня, 21:45 . Німеччина – Україна (Нюрнберг)

. Німеччина – Україна 7 червня, 21:45 . Польща – Україна (Варшава)

. Польща – Україна 11 червня, 18:00. Молдова – Україна (Кишинів)

На ці три зустрічі Сергій Ребров викликав 26 футболістів. Саме таку кількість можна внести у заявку на чемпіонат Європи, проте це поки не фінальний список. У тренера ще є шість резервних гравців, які можуть замінити когось зі списку на спаринги.



Склад збірної України на червневі товариські матчі / фото з інстаграму УАФ

Перед грою у Нюрнберзі збірна України зібралась майже у повному складі. Єдиним виключенням є Андрій Лунін, який у суботу, 1 червня, був у заявці Реала на фінал Ліги чемпіонів. Сергій Ребров дав Луніну кілька днів вихідних для святкування перемоги в ЛЧ.

Інші ж футболісти мають бути готовими до битви з німцями. Були питання щодо готовності Михайла Мудрика, Георгія Судакова та Віталія Миколенка. Проте тренер запевнив, що всі вони тренуються в основній обоймі.

Чого чекати від НІмеччини

Що стосується Німеччини, то Бундестім не проводив офіційних матчів з 1 грудня 2022 року. Саме тоді команда вилетіла з ЧС-2022 вже на груповій стадії. Причиною присутності лише спарингів у календарі німців є статус господаря Євро-2024.

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Збірна з того часу провела аж 13 матчів, результати яких були дуже непереконливими – 5 перемог, дві нічиї та аж шість поразок. Місцева асоціація навіть пішла на зміну тренерського штабу, запросивши замість Ганса-Дітера Фліка іншого екскоуча Баварії Юліана Нагельсманна.

На відміну від України Бундестім проведе лише два спаринги напередодні Євро. Через чотири дні після України німці гратимуть з Грецією. Також Нагельсманн вніс вже 27 гравців у попередню заявку на ЧЄ, коучу доведеться лише відсіяти одного з чотирьох воротарів.



Розширена заявка Німеччини на Євро-2024 / фото з інстаграму Бундестім

До бою з "синьо-жовтими" Німеччина також підходить не в повному кадровому стані. Четверо гравців-фіналістів Ліги чемпіонів, як і Лунін, пропустять спаринг у Нюрнберзі. Мова про Ніко Шлоттербека, Антоніо Рюдігера, Тоні Крооса та Нікласа Фюллькруга. Також ще не повністю оговтався від травми Александар Павлович.

Хто зіграє у спарингу

Загалом склади команд очікуються наближеними до основних. Виключенням може бути лише бажання тренерів поберегти певних гравців, які не повністю відновились від пошкоджень.

У збірній України місце у воротах має зайняти Анатолій Трубін. Також можна очікувати на те, що Ребров дасть перепочинок гравцям, які провели виснажливий сезон. Мова про Миколенка, Судакова, Мудрика, Довбика та Забарного.

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Такі гравці навряд чи відіграють повний матч або ж навіть почнуть його з лави запасних. Це дасть змогу побачити Бондаря, Яремчука, Шапаренка, Ярмоленка та Маліновського.

У німців же в центрі захисту очікується експериментальна пара Та – Антон, а в опорній зоні можна очікувати на Гросса чи Андріха. У свою чергу місце Фюллькруга в нападі має дістатися партнеру Зінченка по Арсеналу Гаверцу, проте можлива і поява Ундава зі Штутгарта.

Орієнтовні склади:

НІМЕЧЧИНА: Ноєр – Кімміх, Та, Антон, Раум – Гросс, Андріх, Гюндоган – Сане, Гаверц, Вірц.

УКРАЇНА: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Маліновський – Циганков, Яремчук, Ярмоленко.

Історія зустрічей

Україна та Німеччина зіграли дев'ять очних матчів за свою історію. Поки що результат не дуже приємний для нашої команди – чотири нічиї та 5 поразок. Різниця голів – 20:10 на користь Бундестім.

Остання зустріч команд відбулась майже рік тому і також мала товариський характер. 12 червня 2023 року команди розписали нічию 3:3 у Бремені, хоча до 83 хвилини Україна вела з рахунком 3:1. Це була перша гра "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим.

Відеоогляд матчу Німеччина – Україна у 2023-му:

Загалом рахунок 3:3 є одним з найпопулярніших у протистоянні з німцями. У 2011 році напередодні домашнього для нашої країни Євро Україна та Німеччина забили по три м'ячі у спарингу в Києві.

Нічия України та Німеччини на НСК "Олімпійський":

Де дивитися

Пряма трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна на двох платформах на території нашої країни. Користувачі інтернету зможуть подивитися спаринг наживо на ОТТ-сервісі Megogo. Там же будуть доступні і передматчева студія з експертами та ведучими.

У свою чергу телеглядачам зустріч буде доступна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного. Також текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Україна на Євро-2024: