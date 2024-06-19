Німеччина лідирує: Гюндоган подвоює перевагу над Угорщиною – відео голів

У середу, 19 червня, розпочався шостий ігровий день на Євро-2024. У центральному матчі зустрілися національні команди Німеччини та Угорщини.

Другий тур розпочався і для Групи "А". Німеччина і Угорщина грають свої другі матчі на Євро-2024, пише 24 канал.

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Перший гол від Німеччини

На 22-й хвилині Гюндогана віддав пас на Мусіалу, а той пробив м'яем під перекладину воріт.

Відео голу Мусіали

Другий м'яч у ворота Угорщини

Німці провели успішну атаку. На 67-й хвилині Міттельштедт віддав передачу наліва, а Гюндоган пробив точно низом у правий кут воріт.

Гол Гюндогана: дивіться відео

Відзначимо, що 19 червня відбудеться також матч Шотландія – Швейцарія о 22:00 за київським часом.