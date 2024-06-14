Старт Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Німеччина – Шотландія

Збірні Німеччини та Шотландії зіграють у матчі-відкриття чемпіонату Європи 14 червня 2024. Трансляцію гри у Мюнхені можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У п'ятницю, 14 червня, відбудеться матч-відкриття Євро-2024. Учасниками зустрічі в Мюнхені стануть команда-господарка чемпіонату Німеччина та збірна Шотландії, пише 24 Канал.

До теми Стартує із перемоги: хто фаворит матчу-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія

Матч-відкриття

Німці підходять до домашнього Євро в статусі одного з фаворитів турніру. Підопічні Нагельсманна показали відмінні результати у 2024 році, обігравши Францію, Нідерланди та Грецію в спарингах. Під натиском Бундестім встояла лише Україна (0:0).

Тепер же німці мають на меті успішно стартувати на чемпіонаті Європи. Бундестіму треба вигравати групу, щоб оминути у плей-оф зустріч із Англією або Францією раніше фіналу. Перший суперник бачиться доволі комфортним для цього.

Шотландія відносно впевнено пройшла кваліфікацію та навіть змогла вдома здолати потужну Іспанію. Втім в останніх матчах "тартанова армія" скоріше розчаровує. В останніх дев'яти матчах підопічні Стіва Кларка здобули лише одну перемогу, і то – у спарингу над Гібралтаром.

Кадровий потенціал шотландців виглядає дуже скромно, тим паче на фоні німців. Головними зірками команди є представники грандів АПЛ Робертсон (Ліверпуль), Мактоміней (Манчестер Юнайтед) та Макгінн (Астон Вілла).

Орієнтовні склади:

: Ноєр – Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт – Гросс, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Гаверц.: Ганн – Хендрі, Портеу, Хенлі, Тірні, Робертсон – Гілмор, Макгрегор – Мактоміней, Макгінн – Адамс.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Німеччина – Шотландія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Шотландія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.