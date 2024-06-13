"Бундестім" проти тартанової армії: анонс матчу-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія

У п'ятницю, 14 червня, розпочнеться чемпіонат Європи 2024 з футболу. У дебютному матчі господарка турніру Німеччина зіграє проти Шотландії.

Матч-відкриття Євро-2024 з футболу відбудеться на домашньому стадіоні мюнхенської Баварії – "Альянц Арені". Це буде 18-та очна зустріч Німеччини та Шотландії. У попередніх трьох перемоги здобували німецькі футболісти, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Німеччина – Шотландія: де дивитись матч-відкриття Євро-2024 з футболу

Історія зустрічей Німеччини та Шотландії

Востаннє шотландці перемагали "бундестім" ще у сезоні-1998/1999 (0:1). Загалом у 8-ми матчах тріумфували німці. Натомість в активі шотландської збірної вдвічі менше звитяг – лише 4. Ще 5 поєдинків були зведені до мирової.

Останні ігри Німеччини та Шотландії відбувались ще у кваліфікації Євро-2014/2015. Тоді в обох поєдинках перемогу святкувала німецька збірна – 2:1 та 2:3 відповідно.

Підготовка збірних до Євро-2024

Німеччина та Шотландія грають у квартеті "А" разом із Угорщиною та Швейцарією.

Обидві національні команди готувались до Євро-2024 через контрольні спаринги. І Німеччина, і Шотландія провели по два товариські матчі. ""Бундестім" не зміг обіграти Україну, розписавши нульову мирову, а у другому поєдинку підопічні Юліана Нагельсманна перемогли Грецію 2:1.



Збірна Німеччини з футболу / Фото Getty Images

Шотландія у першому матчі прогнозовано здобула перемогу над Гібралтаром 0:2. У другому поєдинку шотландці втратили перемогу у грі проти Фінляндії – 2:2.

Відзначимо, що Німеччина автоматично кваліфікувалась на Євро-2024 на правах країни-господарки турніру. Натомість Шотландія посіла 2-ге місце у групі "А", набравши 17 балів у 8-ми турах. Майбутній суперник "бундестім" поступився лише топовій збірній Іспанії, у якому було в активі 21 очко. Шотландська збірна без плей-оф відбору пробилась до фінальної стадії Євро-2024.

Де дивитись матч-відкриття та хто фаворит

Фавориткою цього протистояння є без вагань Німеччина. Експерти не надто вірять у звитягу шотландців у дебютній грі Євро-2024 та ще й на рідному полі "бундестім".

В Україні усі поєдинки Євро-2024 з футболу покаже медіасервіс MEGOGO. 22 матчі, зокрема дебютну гру, покажуть місцеві телеканали Суспільного.

Також футбольні уболівальники зможуть послухати хід матчів чемпіонату Європи завдяки Радіо Промінь.