Матч-открытие Евро-2024 по футболу состоится на домашнем стадионе мюнхенской Баварии – "Альянц Арене". Это будет 18-я очная встреча Германии и Шотландии. В предыдущих трех победы одерживали немецкие футболисты, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Германия – Шотландия: где смотреть матч-открытие Евро-2024 по футболу

История встреч Германии и Шотландии

Последний раз шотландцы побеждали "бундестим" еще в сезоне-1998/1999 (0:1). Всего в 8-ми матчах побеждали немцы. Зато в активе шотландской сборной вдвое меньше побед – лишь 4. Еще 5 поединков были сведены к мировой.

Последние игры Германии и Шотландии происходили еще в квалификации Евро-2014/2015. Тогда в обоих поединках победу праздновала немецкая сборная – 2:1 и 2:3 соответственно.

К слову. Германия и Шотландия играют в квартете "А" вместе с Венгрией и Швейцарией.

Подготовка сборных к Евро-2024

Обе национальные команды готовились к Евро-2024 через контрольные спарринги. И Германия, и Шотландия провели по два товарищеских матча. ""Бундестим" не смог обыграть Украину, расписав нулевую мировую, а во втором поединке подопечные Юлиана Нагельсманна победили Грецию 2:1.



Сборная Германии по футболу / Фото Getty Images

Шотландия в первом матче прогнозируемо одержала победу над Гибралтаром 0:2. Во втором поединке шотландцы упустили победу в игре против Финляндии – 2:2.

Отметим, что Германия автоматически квалифицировалась на Евро-2024 на правах страны-хозяйки турнира. Зато Шотландия заняла 2-е место в группе "А", набрав 17 баллов в 8-ми турах. Будущий соперник "бундестим" уступил лишь топовой сборной Испании, у которого было в активе 21 очко. Шотландская сборная без плей-офф отбора пробилась в финальную стадию Евро-2024.

Где смотреть матч-открытие и кто фаворит

Фавориткой этого противостояния является без колебаний Германия. Эксперты не слишком верят в победу шотландцев в дебютной игре Евро-2024 да еще и на родном поле "бундестим".

В Украине все поединки Евро-2024 по футболу покажет медиасервис MEGOGO. 22 матча, в частности дебютную игру, покажут местные телеканалы Суспільного.

Также футбольные болельщики смогут послушать ход матчей чемпионата Европы благодаря Радіо Промінь.