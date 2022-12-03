"Німеччина не має двічі поспіль вилітати з чемпіонату світу", – Тоні Кроос

Вже другий Мундіаль поспіль для Німеччини невдалий. Колишній гравець збірної Тоні Крос гучно розкритикував помилки колег "по цеху".

Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував виліт команди із чемпіонату світу.

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До слова, німці завершили свої виступи на турнірі після стадії групового етапу. Команда Гансі Фліка зайняла третє місце у квартеті з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

Німеччина не має двічі поспіль вилітати з чемпіонату світу на груповому етапі. На мій погляд, проблема полягає не в якості гравців, а у відсутності автоматизму і стійкості,

- сказав Кроос.

Нагадаємо, у самого Крооса наприкінці сезону закінчується контракт із мадридським Реалом. Гравець оголосив про завершення міжнародної кар'єри після Євро-2020.