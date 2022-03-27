Ніколи в житті так не пишався тим, що я українець, – голкіпер Динамо Бойко

Голкіпер Динамо Денис Бойко підтримав своїх земляків, які захищають країну від окупантів. Футболіст не сумнівається у перемозі України.

"Ми переможемо"

Бойко подякував українцям, які роблять вагомий вклад для нашої перемоги. Денис наголосив, що ще ніколи він так не пишався своїм корінням, як сьогодні.

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Дорогі українці, вже минув місяць, як ми захищаємо нашу країну, її межі, цілісність і незалежність. Хочу подякувати кожному з вас за те, що він робить для того, щоб ми перемогли у цій війні,

– сказав голкіпер.

"Окреме спасибі хочу висловити нашій армії та волонтерам. Ці люди, щодня і щохвилини, ризикують власним життям, роблять все можливе і неможливе, щоб ми відчували себе захищеними, щоб наша країна перемогла. Я ніколи в житті так не пишався тим, що я українець", – наголосив Бойко.

Спортсмен не сумнівається у перемозі України.

"Я народився у Києві у незалежній мирній Україні й хочу, щоб наша країна залишилася такою: незалежною, мирною, цільною. Ми зробимо все можливе для цього. Ми переможемо. Ми вже це зробили", – додав воротар киян.

На час повномасштабної війни Динамо перебралось у Дрогобич, що на Львівщині. Разом із командою немає головного тренера Мірчі Луческу. Наставник у перші дні війни полетів у рідну Румунію.