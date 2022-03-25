Бущан про допомогу армії

Голкіпер київського клубу розповів, що зробив вибір на користь футболу. Саме на футбольному полі Бущан може принести більше користі країні. Але про допомогу українським захисникам не забуває.

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Георгій розповів, що футболісти Динамо вирішили не афішувати свою підтримку ЗСУ. На думку динамівця, добрі справи можна робити тихо. У коментарі Бущан пригадав фонд та розповів, що вже було відправлене для української армії.

Також гравці працюють над тим, щоб допомагати дітям, які є майбутнім української нації.

Крім нашого фонду, армії допомагає дуже багато людей – наприклад, Тарас Михалик, з яким я близько дружу. Ми придбали машину для розвідувального батальйону, закупили бронежилети та тепловізори, індивідуальні аптечки та медикаменти. Крім того, працюємо над питанням допомоги дітям, які постраждали від російської агресії. Адже діти – це наше майбутнє,

– сказав футболіст Динамо.

"Без сліз на це дивитись неможливо"

Нещодавно Динамо усією командою відвідало госпіталь, де лежать поранені військові, які виборюють свободу усієї України. Динамівці зробили подарунки захисникам. Це вже не перший візит Бущана у госпіталь.

"Це страшна ситуація. Вся наша країна в особі цих військових бореться не за якогось політика, ми виборюємо свою землю. На нашу землю прийшли вороги. Мені дуже шкода цих постраждалих хлопців. Я був і у київському шпиталі, але ще до повномасштабної війни. Без сліз на це дивитись неможливо, а емоції важко описати словами. Люди, які пішли воювати за нашу країну, викликають у мене величезну гордість та повагу. Це наші супергерої", – додав Бущан.

Відзначимо, що на час війни перебралось у Дрогобич, що у Львівській області. Разом із командою немає головного тренера Мірчі Луческу. Наставник у перші дні війни полетів у рідну Румунію.