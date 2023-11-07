Те, що російських спортсменів не можна допускати до змагань за межами Росії, вони доводять самі. Один з таких – боксер Нікіта Іванов, який влаштував стрілянину біля ресторану в Москві.

Інцидент за участі Нікіти Іванова стався ще в неділю, 5 листопада. Біля ресторану Paulaner в Москві у нього виник конфлікт з іншими відвідувачами цього закладу, коли вони вийшли на перекур. Закінчилося все бійкою та стріляниною, внаслідок якої постраждали декілька осіб.

Варте уваги Він бився з Ломаченком: ексчемпіон отримав 2 довічних ув'язнення за жорстоке вбивство вагітної

Стрілянину влаштував Іванов, в якого був травматичний пістолет. Внаслідок дещо хаотичної стрільби (він здійснив шість пострілів), постраждало четверо осіб – менеджер ресторану, два охоронці та відвідувач. Троє з них отримали поранення внаслідок стрільби, ще в одного – зламаний ніс.

Після цього Іванов втік з місця події, але його затримали.

За словами одного з постраждалих, в якого зламаний ніс у трьох місцях, він з друзями вийшов на перекур. Тоді до них і підійшов Іванов, який був п'яний та поводився дещо зухвало – сперся на них руками. А після неодноразового прохання відійти, розпочав бійку.

Сам Іванов в залі суду заявив, що причиною бійки стали образи в бік його дівчини, за яку йому довелося заступитися.

Поки Іванов затриманий до 5 січня 2024 року. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Варто відзначити, що Іванов – колишній член збірної Росії з боксу. А у 2013 році він навіть став чемпіоном Європи.

При цьому для Іванова це не перший такий випадок, коли він свої кулаки використовує за межами рингу. У 2020 році він в поїзді побив іншого російського боксера Бассіра Мірсіябова, коли вони поверталися зі змагань. Постраждалий тоді потрапив у лікарню у важкому стані.