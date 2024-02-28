"Ніхто не може усвідомити, через що проходять українці": потужна промова Зінченка про війну

Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко вкотре нагадав світові про війну в Україні. У коментарі офіційному сайту клубу розповів про ситуацію в країні в умовах війни з Росією.

Зінченко наголосив, що людям за кордоном важко усвідомити життя українців. Тому він намагається донести європейському суспільству всю правду.

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Зінченко вкотре нагадав про війну в Україні

"Ніхто не може усвідомити, через що проходять українці, особливо ті, хто зараз перебуває в країні, намагаючись пристосуватися до бомб над головою. У мене вже двоє дітей, і я не можу уявити, що моя родина під час нічної сирени мусить ховатися в бомбосховищі.

Людям дуже важко пояснити, що відбувається в Україні. Ми, футболісти, які виступають за кордоном, розповідаємо тут про трагедію нашого народу й намагаємося допомогти, чим можемо, як тільки можемо", – сказав Зінченко.

Лідер Арсенала наголосив, що певною мірою люди втомилися від війни, але треба продовжувати допомагати українцям. Також він зазначив, українські гравці намагаються хоч якось розрадити свій народ.

На нас, футболістах, додаткова відповідальність. Ми можемо подарувати українцям позитивні емоції, змусити посміхнутися, порадувати хоча б на декілька хвилин. Це наш обов’язок — дарувати їм радість. Це те, що ми намагаємося робити щоразу, коли вдягаємо футболку з українським гербом на грудях,

– додав Олександр.

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