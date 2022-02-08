Нідерландський ковзаняр побив 20-річний олімпійський рекорд та здобув золоту нагороду

На Олімпійських іграх у Пекіні розіграли комплект нагород у ковзанярському спорті на дистанції 1500 метрів серед чоловіків. У змаганнях узяли участь 30 спортсменів.

Відразу два рекорди

Нідерландський ковзаняр К'єлд Нойс здобув золоту нагороду на дистанції 1500 метрів. Для спортсмена це вже друга перемога в Олімпійських іграх у цій дисципліні, повідомляє 24 канал.

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Атлет подолав дистанцію за 1:43.21 хвилини. Цей результат став не лише найкращим у фіналі, але й побив олімпійський рекорд.

Попередній найкращий результат у цій дистанції – 1:43.95 хвилини. Цей рекорд тримався 20 років: на Іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті його встановив американець Дерек Парра.

Окрім Нойса найшвидший час вдалося продемонструвати ще одному нідерландцю Томасу Кролу. Він здолав 1500 метрів за 1:43.55 хвилини. Проте його рекорд тримався недовго. Вже в наступному заїзді його обійшов Нойс.

Крол став другим у дистанції на 1500 метрів. "Бронзу" завоював південнокореєць Кім Мін Сок.

Для Нойса це вже третє олімпійське "золото". У Пхьончхані-2018 він здобув відразу дві нагороди: у дистанціях на 1000 і 1500 метрів.

Повні результати

1. К'єлд Нойс (Нідерланди) 1:43.21

2. Томас Крол (Нідерланди) +0.34

3. Кім Мін Сок (Південна Корея) +1.03