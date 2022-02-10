Нідерландка Ірен Схаутен здобула дві золоті медалі на Олімпіаді-2022, двічі встановивши рекорди

Нідерландська ковзанярка Ірен Схаутен на зимовій Олімпіаді-2022 здобула дві золоті медалі. В обох випадках вона ще й встановила нові олімпійські рекорди.

Першу золоту нагороду Схаутен здобула 5 лютого, коли перемогла на дистанції 3000 метрів. Тоді вона подолала її за 3:56,93, встановивши олімпійський рекорд.

Водночас Нідерландська спортсменка першою в історії здобула золоті медалі на п'яти поспіль Олімпіадах

10 лютого вона здобула ще одну золоту нагороду. Цього разу на дистанції 5000 метрів. Її час – 6:43,51. І це теж тепер новий олімпійський рекорд.

Тепер на Схаутен очікує ще два змагання. 15 лютого визначиться переможниця у командній гонці-переслідуванні, а 19 лютого – у масстарті.

Однак варто долати, що на цій Олімпіаді-2022 Схаутен не єдина, хто виграв по дві золоті медалі. В медальному заліку таких спортсменів загалом вісім. А по дві медалі мають аж 24 спортсмени.

Варто додати, що Нідерланди доволі потужно виступають на цій Олімпіаді-2022 в ковзанярському спорті. Команда здобула чотири з п'яти золотих медалей. А також ще дві срібні та одну бронзову нагороду.

Єдину медаль, яку збірна Нідерландів здобула на Олімпіаді-2022 не серед ковзанярів – це срібло Сюзанн Шултінг в шорт-треку.