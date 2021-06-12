Чи стартує Україна з перемоги на Євро-2020: прогноз на матч з Нідерландами

У неділю, 13 червня, в групі C відбудеться матч збірними України та Нідерландів. Букмекери дали свій прогноз на цей матч

Для збірних України та Нідерландів це буде перший офіційний матч між собою. До цього двічі грали у товариських матчах – перемога "ораньє" та нічия.

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Нідерланди вважаються фаворитом цього матчу. Але й ця команда має чимало "слабинок". Так, на Євро-2012 команда посіла останнє місце у групі. На Євро-2016 команда не вийшла. Україна зіграла на цих турнірах, але похвалитися кращими результатами не можемо.

Ще одна проблема нідерландців – травми лідерів команди. Через це Євро-2020 пропустять Донні ван де Бек та Яспер Сіллесен. Проти України точно не зіграє один з лідерів оборони Маттейс де Лігт.

Та все ж експерти вважають, що більше шансів на перемогу саме в господарів 59% проти 16% на перемогу України. Нічия у матчі – 25%.

Варто нагадати, що Нідерланди в цьому матчі будуть не лише номінальними господарями. Адже цей матч відбудеться в Амстердамі на "Йоганн Кройф арена". А влада Нідерландів не пустила на гру вболівальників не з країн ЄС, в тому числі й України.

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Для тих, хто вірить, що українці зможуть перемогти в цьому матчі, в Favbet є коефіцієнт 5,5. Перемога Нідерландів принесе виграш з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4.

Україні варто вдало стартувати на Євро-2020. Адже кожне зароблене очко може бути вирішальним в боротьбі за вихід в плей-офф.