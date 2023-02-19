Вже шість країн: Нідерланди оголосили бойкот чемпіонату світу з боксу через легітимізацію Росії

Чергова федерація відмовилась від участі у турнірах під егідою IBA. Завдяки російському очільнику федерації в організації дозволили прапор та гімн РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт поступово ізолюється від представників країни-терористки. Росіянам або забороняють брати участь у змаганнях, або змушують виступати під нейтральним прапором.

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Втім проти цієї течії йде Міжнародна федерація боксу (IBA). У цій організації вирішили, що дозволити представникам РФ виступати під прапором окупантів та слухати їх гімн в разі перемоги – це нормально навіть попри геноцид українців.

Добре, що у цивілізованому світі залишаються небайдужі представники боксу. Кілька країн оголосили бойкот чемпіонату світу, який має пройти цього року. До них доєдналась Федерація боксу Нідерландів.

"Рада федерації боксу Нідерландів одноголосно проголосувала не надсилати делегації на змагання під егідою IBA, які порушують санкції МОК. Були висунуті жорсткі умови для того, щоб спортсмени з Росії та Білорусі потенційно могли брати участь у спортивних заходах під нейтральним статусом. Всупереч санкціям і рекомендаціям МОК Рада директорів IBA прийняла рішення про те, що команди Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами.

На останньому конгресі IBA президент Умар Кремльов підтвердив, що IBA використовує кошти "Газпрому" для організації своїх заходів. Вперше в історії МОК вирішив не включати бокс до попередньої програми Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року. IBA не виконало рекомендації МОК. Ми закликаємо керівництво IBA утримуватися від агресивних спроб змусити мовчати, придушити та переслідувати федерації боксу та їхніх членів, які намагаються забезпечити дотримання олімпійської хартії та Конституції IBA,

– йдеться у заяві федерації.

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Нагадаємо, що президентом Міжнародної федерації боксі є росіянин Умар Кремльов. Раніше про бойкот змагань IBA оголосили федерації боксу США, Канади, Чехії, Швеції та Великої Британії.

Нагадаємо, що жіночий та чоловічик чемпіонати світу з боксу відбудуться навесні. Жіночий пройде з 15 по 26 березня у Нью-Делі, а чоловічий – з 1 по 14 травня у Ташкенті.