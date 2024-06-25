Неочікуваний хід подій: Австрія виходить вперед завдяки автоголу Малена
25 червня 2024, 19:19Читать новость на русском
Збірні Нідерландів та Австрію зіграють на чемпіонаті Європи-2024 25 червня. Команди змагаються в групі "D".
У вівторок, 25 червня, відбудеться останній тур в групі "D". В столиці Німеччини зустрілися Нідерланди та Австрія, пише 24 канал.
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Перший гол у матчі від Австрії
На 6-й хвилині Мален на ближній стійці зрізав постріл лівого флангу прямо у свої ворота.
Відео автогола Малена
Відзначимо, що паралельно з цим матчем відбувається також поєдинок Франція – Польща.