Неочікуваний хід подій: Австрія виходить вперед завдяки автоголу Малена

Збірні Нідерландів та Австрію зіграють на чемпіонаті Європи-2024 25 червня. Команди змагаються в групі "D".

У вівторок, 25 червня, відбудеться останній тур в групі "D". В столиці Німеччини зустрілися Нідерланди та Австрія, пише 24 канал.

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Перший гол у матчі від Австрії

На 6-й хвилині Мален на ближній стійці зрізав постріл лівого флангу прямо у свої ворота.

Відео автогола Малена

Відзначимо, що паралельно з цим матчем відбувається також поєдинок Франція – Польща.