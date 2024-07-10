Запекла гра за другу путівку у фінал: відео всіх голів матчу Нідерланди – Англія на Євро-2024
У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінальний матч чемпіонату Європи-2024. В ньому змагатимуться збірні Нідерландів та Англії.
На Євро-2024 визначається другий фіналіст турніру. У матчі 1/2 фіналу, що проходить у німецькому Дортмунді, збірна Нідерландів протистоїть збірній Англії, пише 24 Канал.
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Перший гол-красунчик Сімонса
На 8-й хвилині матчу Нідерланди виходять вперед. Сімонс оформив красивий дальній удар, з яким не впорався Пікфорд.
Гол Сімонса: дивіться відео
Англія зрівнює з пенальті
На 14-й хвилині Кейн пробивав по воротам і Дюмфріс підставив ногу під удар англійця, влучивши йому в ногу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті.
11-метровий пробивав Кейн. Голкіпер Нідерландів вгадав напрямок дару, але не зміг його відбити.
Відео реалізованого пенальті Кейна
Англія вириває перемогу на останніх хвилинах
На 90-й хвилині Палмер віддав передачу на Воткінса і той з розвороту пробив у ворота.
Гол Воткінса: відео
Відзначимо, що першим фіналістом Євро-2024 стала Іспанія, обігравши Францію у першому півфіналі з рахунком 2:1.