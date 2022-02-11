Ні війні в Україні, – українець Гераскевич провів протест на Олімпіаді в Пекіні

Владислав Гераскевич здобув для України другу в історії ліцензію Олімпійських ігор у скелетоні. У п'ятницю, 11-го лютого, Гераскевич виборював місце у фіналі. Після свого виступу український спортсмен звернувся до глядачів Олімпіади.

На Олімпіаді-2022 відбувся другий змагальний день у чоловічому скелетоні. Після третього заїзду визначилися 20 найкращих спортсменів, які відбиралися у фінал.

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За підсумками двох змагальних днів Гераскевич зберіг місце у топ-20 і кваліфікувався до фіналу на 17-й позиції.

Мовчазний протест українця

Закінчивши свій виступ, Гераскевич провів мовчазний протест. Українець підготував звернення до телеглядачів.

Перед камерами він продемонстрував напис на плакаті "Ні війні в Україні".



Протест Гераскевича / Фото Суспільне

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