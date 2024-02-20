"Ей Джей не витримає": Нганну впевнений у достроковій перемозі над Джошуа

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну несподівано увірвався у світ боксу, провівши конкурентний бій проти Тайсона Ф'юрі. Незабаром зірка ММА вдруге вийде на боксерський ринг.

Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа повністю оговтався після двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF, IBO. Ей Джей націлений повернути чемпіонські титули, але спочатку йому потрібно здолати ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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Нганну збирається нокаутувати Джошуа

Переважна більшість експертів та вболівальників впевнені в перемозі Джошуа. Втім, Нганну дотримується зовсім іншої точки зору. На його думку, на відміну від Ф'юрі, Джошуа не уникне нокауту.

"Тайсон показав, що він дуже стійкий. Я бачив, як він вставав після таких нокаутів, коли вже ніхто в це не вірив.

Я думаю, що він, мабуть, один з найстійкіших боксерів, і це не є неповагою до Ей Джея. Я не вірю, що Ей Джей витримає те, що витримав Тайсон", – сказав Нганну.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.