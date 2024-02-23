Незабутній сейв: Трубін потрапив у підбірку найкращих моментів у Лізі Європи

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у підбірку найкращих моментів у Лізі Європи. Завдяки Трубіну португальський клуб вийшов до 1/8 фіналу турніру.

Португальська Бенфіка на виїзді грала проти французької Тулузи. Після перемоги 2:1 у першому матчі «орлам» було дуже важливо не пропустити від Тулузи, і цю задачу допоміг виконати український голкіпер Анатолій Трубін.

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Суперсейв Трубіна потрапив у список найкращих

Матч закінчився з рахунком 0:0, що гарантувало Бенфіці місце в 1/8 фіналу, а сам Трубін зробив 6 сейвів, один з яких вийшов дуже ефектним та потрапив до нарізки найкращих сейвів тижня у Лізі Європи.

За весь ігровий час Трубін здійснив 6 сейвів, віддав 15/31 (48%) точних передач та загалом зробив 46 дотиків до м'яча.

У 1/8 фіналу другого за рангом єврокубкового турніру Бенфіка зіграє проти шотландського Глазго Рейнджерс.

У поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 27 голів і 11 разів відіграв "на нуль".