"Скоро побачимось": Неймар записав відеозвернення до Мудрика

Михайло Мудрик "вже пошив у дурні" основного захисника Реала Даніеля Карвахаля у Лізі чемпіонів. Яскрава гра українця привертає увагу не лише клубів, а й зірок футболу.

Михайлу Мудрику лише 21 рік, а про нього вже знають у футбольному світі. Лідер Шахтаря отримав несподіване звернення від зіркового гравця ПСЖ та збірної Бразилії Неймара. Бразилець сказав декілька теплих слів на камеру.

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Неймар: Дуже радий, що ти підтримуєш мене

Таке відеозвернення Мудрику попросив записати Олександр Зінченко, який домовився з Неймаром.

Привіт, Мішо Мудрику. Дуже радий, що ти підтримуєш мене. Сподіваюся, що у твоїй кар'єрі буде багато хороших моментів. Бувай. Скоро побачимося. Щасти тобі,

– сказав зірковий футболіст ПСЖ.

Мудрик: Це футболіст, на відео якого я виріс

Мудрик після побаченого заявив, що він виріс на відео із грою Неймара. 30-річний лівий вінгер є одним із улюблених футболістів Михайла.

Це футболіст, на відео якого я виріс. Дивився їх упродовж багатьох років. Та й зараз можу глянути, але вже не так часто. Це мій улюблений футболіст. Думаю, Неймар за своїм потенціалом набагато сильніший навіть за Роналду. Він міг би бути володарем п'яти "Золотих м'ячів",

– відповів талант Шахтаря.

Мудрик впевнений, що зробити ще кращу кар'єру Неймару завадило його ставлення до футболу.

"Не може бути, що бог його завжди за щось карає, постійно якісь травми. Думаю, це закономірність. Зрештою, я ж не знаю, які в нього були футбольні цілі. Якщо він хотів насолоджуватися життям, тренуватися в задоволення, отримувати задоволення від гри, тоді він здійснив свою мрію", – сказав Михайло.

Інтерв'ю з Мудриком (відеозвернення Неймара з 3:17)