Неймар проявив неповагу до арбітра під час матчу збірної Бразилії: відео зухвалого моменту

12 листопада 2021 , 13:49
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Джерело:

24 канал

Збірна Бразилії обіграла колумбійців та впевнено кваліфікувалась до фінальної частини чемпіонату світу-2022. Лідер команди Неймар відзначився у поєдинку не тільки асистом, а й зухвалим поводженням з арбітром.

Зухвале поводження Неймара

У поєдинку виникла конфліктна ситуація між бразильським нападником Неймаром та арбітром. Гравець був незадоволений роботою рефері. 

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Неймар впритул наблизився до судді та почав зневажливо жестикулювати перед ним. Проте арбітр проігнорував дії бразильця та не покарав футболіста.

Пізніше Неймар все ж таки отримав жовту картку, але за грубу гру. Своїм асистом футболіст ПСЖ допоміг бразильцям здобути путівку на чемпіонат світу-2022.

Відео конфлікту між Неймаром та арбітром

Бразилія може готувати валізи у Катар

  • Поєдинок між бразильцями та командою Колумбії закінчився з рахунком 1:0. 
  • Бразилії вдалося першою серед південноамериканських національних команд кваліфікувалась до чемпіонату ствіту-2022. Команда здобула 11 перемог у 12-ти поєдинках, за 5 турів до завершення відбору вже можуть готувати валізи у Катар.
  • Чемпіонат світу-2022 відбудеться у Катарі. Турнір буде проводитися у листопаді – грудні.
Автор: Дарина Жданович