Неймар проявив неповагу до арбітра під час матчу збірної Бразилії: відео зухвалого моменту
Джерело:24 канал
Збірна Бразилії обіграла колумбійців та впевнено кваліфікувалась до фінальної частини чемпіонату світу-2022. Лідер команди Неймар відзначився у поєдинку не тільки асистом, а й зухвалим поводженням з арбітром.
Зухвале поводження Неймара
У поєдинку виникла конфліктна ситуація між бразильським нападником Неймаром та арбітром. Гравець був незадоволений роботою рефері.
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Неймар впритул наблизився до судді та почав зневажливо жестикулювати перед ним. Проте арбітр проігнорував дії бразильця та не покарав футболіста.
Пізніше Неймар все ж таки отримав жовту картку, але за грубу гру. Своїм асистом футболіст ПСЖ допоміг бразильцям здобути путівку на чемпіонат світу-2022.
Відео конфлікту між Неймаром та арбітром
Бразилія може готувати валізи у Катар
- Поєдинок між бразильцями та командою Колумбії закінчився з рахунком 1:0.
- Бразилії вдалося першою серед південноамериканських національних команд кваліфікувалась до чемпіонату ствіту-2022. Команда здобула 11 перемог у 12-ти поєдинках, за 5 турів до завершення відбору вже можуть готувати валізи у Катар.
- Чемпіонат світу-2022 відбудеться у Катарі. Турнір буде проводитися у листопаді – грудні.