Неймара ледь втримали: бразилець отримав стаканом у голову після невдалої гри – відео інциденту
Капітан "селесао" отримав на горіхи від незадоволеного фаната. Форвард хотів з'ясувати із ним стосунки, але партнери його втримали.
У Південній Америці продовжуються матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. В одній із ігор цієї ночі Бразилія приймала аутсайдера відбору Венесуелу, пише 24 канал.
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"Селесао" сенсаційно втратили очки у домашньому матчі (1:1). Першими забили бразильці, голом відзначився Габріель Магальяес після пасу від Неймара.
Загалом же форвард Аль-Хіляля провів на полі всю гру. А коли Неймар покидав арену, у нього кинули стакан із поп-корном та влучили у голову. Гравець завівся і спробував з'ясувати стосунки із кривдником.
Відео інциденту з Неймаром:
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На щастя, нападника вдалось вгамувати. Нагадаємо, що у вересні Неймар довів показник своїх голів за збірну Бразилії до 79-ти. Це дозволило йому обійти Пеле та стати найкращим бомбардиром в історії "пентакампеоне".
Після трьох турів кваліфікації Бразилія посідає друге місце, маючи у своєму активі сім очок. Венесуела ж іде шостою (4 бали). За регламентом напряму на чемпіонат світу-2026 виходять 6 з 10-ти команд КОНМЕБОЛ. Сьома збірна гратиме у стикових матчах.