Персональний літак, будинок з 25 спальнями й інше: деталі ситого контракту Неймара з Аль-Хілялем
Джерело:AS
Бразильський футболіст комфортно почуватиме себе у Саудівській Аравії. Тамтешній колектив доклав зусиль, аби домовитись із зірковим гравцем.
Неймар перебрався до саудівського грошовитого Аль-Хіляля із Близького Сходу. Стали відомі цікаві деталі угоди між сторонами.
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Саудівський колектив виплатив ПСЖ за бразильського вінгера 90 мільйонів (Неймар наразі очолює топ найдорожчих трансферів усіх часів, оскільки парижани придбали його у Барселони за 222 мільйони). До тог ж зірковий футоліст отримуватиме 250 мільйонів євро на рік. До слова, Кріштіану Роналду, який "відкрив" усім шлях до Саудівської Аравії, своєю гроб заробляє 200 мільйонів євро у Аль-Насрі.До речі. Аль-Хілаль хотів придбати двох інших зірок ПСЖ, а саме Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, проте спроби провалились. Саудити пропонували аргентинцю заробітню плату в 600 мільйонів євро на рік, а французу – 700 мільйонів.
Та от Неймара на Близькому Сході не обділили лише високою заробітньою платою. У контракті пихатого бразильця із Аль-Хілялем прописані також наступні пункти, котрі має реалізувати саудівський клуб:
- Будинок з 25 спальнями та з басейном 40×10 метрів, а також три сауни.
- 5 штатних працівників будинку.
- Три авто: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán та особистий цілодобовий водій.
- Рахунки за ресторани, готелі та різні інші витрати під час його вихідних днів надсилатимуться у штаб-квартиру клубу для оплати.
- Персональний літак. 500 тисяч євро за кожну публікацію у соціальних мережах, яка рекламує Саудівську Аравію.
Зіркові футболісти, які перебралися у Саудівську Аравію
- Аль-Іттіхад – Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота.
- Аль-Хіляль – Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч, Неймар.
- Аль-Наср – Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч, Садіо Мане.
- Аль-Ахлі – Едуар Менді, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Аллан Сен-Максімен.
- Аль-Іттіфак – Джордан Хендерсон