Неймар не зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів

Французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони не зможе розраховувати як мінімум на трьох гравців. Серед них і Неймар.

На офіційному сайті ПСЖ опублікували інформацію про травмованих гравців, які не зіграють проти Барселони. Їх матч запланований на середу, 10 березня.

Серед травмованих:

Неймар

Хуан Бернат

Мойзе Кін

Щодо Неймара, то він отримав ушкодження ще 10 лютого у кубковому матчі проти Кана. На початку березня він відновив тренувальний процес. І очікувалося, що буде готовий до матчу проти Барселони. Однак тепер повідомили, що він не готовий до матчу.

Щодо Мойзе Кіна, то у нього коронавірус, і він і надалі перебуває на самоізоляції. Варто додати, що гравець забив один з голів у ворота Барселони в першому матчі.

Матч ПСЖ – Барселона відбудеться у середу, 10 березня. Це буде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі в Іспанії Барселона поступилася з рахунком 1:4. Хет-трик оформив Мбаппе, а Мессі відзначився ударом з пенальті.

Якщо до цього шанси обох команд на прохід в чвертьфінал Ліги чемпіонів були рівні, то після першого матчу ставки на прохід ПСЖ не приймали. Ймовірність того, що Барселона зможе пройти ПСЖ, оцінений коефіцієнтом 19.

Нагадаємо, що Неймар перебрався до ПСЖ саме з Барселони у 2017 році за рекордні 222 мільйони євро.