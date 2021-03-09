Неймар не зіграє проти Барселони в Лізі чемпіонів

Джерело:сайт ПСЖ
Французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони не зможе розраховувати як мінімум на трьох гравців. Серед них і Неймар.
На офіційному сайті ПСЖ опублікували інформацію про травмованих гравців, які не зіграють проти Барселони. Їх матч запланований на середу, 10 березня.
Щодо Неймара, то він отримав ушкодження ще 10 лютого у кубковому матчі проти Кана. На початку березня він відновив тренувальний процес. І очікувалося, що буде готовий до матчу проти Барселони. Однак тепер повідомили, що він не готовий до матчу.
Щодо Мойзе Кіна, то у нього коронавірус, і він і надалі перебуває на самоізоляції. Варто додати, що гравець забив один з голів у ворота Барселони в першому матчі.
Нагадаємо, що Неймар перебрався до ПСЖ саме з Барселони у 2017 році за рекордні 222 мільйони євро.