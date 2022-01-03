Невдалий початок: Ястремська програла у першому матчі нового тенісного сезону

21-річна українка Даяна Ястремська програла у першому колі кваліфікації турніру Melbourne Summer Set 1. Ястремська зазнала поразки у двох сетах від Леслі Керкхов із Нідерландів.

Даяна Ястремська – Леслі Керкхов 2:6, 2:6

Суперниці провели на корті одну годину. Ястремська реалізувала один брейкпоінт із 5, а на своїй подачі програла 5 геймів.

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Для тенісисток це був перший очний поєдинок. Для українки це третя поразка поспіль: наприкінці сезону-2021 Ястремська двічі поступилася Жасмін Паоліні.

Також ще одна українка Дарія Снігур програла у першому колі кваліфікації турніру Melbourne Summer Set 2. Снігур зазнала поразки у двох сетах від 12-ї сіяної британки Гаррієт Дарт.

Всього на турнірах у Мельбурні виступлять 5 українок. Окрім Ястремської та Снгіур – це Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.