Невдалий останній танець: Стаховський несподівано програв на старті кваліфікації Australian Open

Сергій Стаховський вже у першому раунді кваліфікації Australian Open завершив свій виступ. Український тенісист поступився американцю Джеффрі Джону Вулфу.

Джеффрі Джон Вулф – Сергій Стаховський 2:0 (6:3, 6:4)

Тенісисти провели на австралійському корті 1 годину 22 хвилини. Американцю знадобилось два сети, щоб вибити українця з кваліфікації.

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36-річний Стаховський ніяк не міг впритул наблизитись до суперника у рахунку. У першій партії Сергій програв один гейм на своїй подачі та у підсумку віддав сет Вулфу – 6:3.

Трохи більший бій українець дав у другому сеті, який став останнім у зустрічі. Стаховський навіть лідирував у рахунку 2:4. Але чотири поспіль програні гейми не дозволили йому зрівнятись рахунок за партіями – 6:4 перемога представника США.

Останній танець

За матч Стаховський зробив 4 подачі на виліт. Тенісисти були бездоганними – нуль подвійних помилок. Для Сергія цей Australian Open швидше за все став останнім. Українець натякав на завершення кар'єри. Він вже поклав ракетку на поличку у виступах за збірну.