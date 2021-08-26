Netflix зняв документальний фільм про Міхаеля Шумахера: трейлер та дата випуску

Стрімінгова платформа Netflix готує документальний фільм про Міхаеля Шумахера і вже показала перший трейлер. Прем'єра картини відбудеться 15 вересня.

Документальний фільм "SCHUMACHER" включає рідкісні інтерв'ю, домашні відео та кадри, які раніше не публікувались. Ці матеріали покажуть Шумахера як людину, яка боролася з невпевненістю у собі, щоб стати однією з легенд Формули-1.

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У трейлері представлені кадри з його дитячих днів, коли він займався картингом, інтерв'ю з сім'єю і багато іншого. Це перший погляд на життя і кар'єру одного з найуспішніших гонщиків всіх часів – на рахунку Міхаеля сім чемпіонських титулів в гонках Формули 1.

Разом з його сім'єю в повнометражному фільмі будуть представлені інтерв'ю з найкращими представниками Формули-1, включаючи таких гонщиків, як Міка Гаккінен і Девід Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло (екскерівник гоночної команди Ferrari, де Шуммі завоював п'ять титулів), а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.

Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер, які раніше працювали над аналогічним документальним фільмом про життя німецької зірки тенісу Бориса Беккера.

Фільм мав вийти ще наприкінці 2019 року, але творці стрічки не вкладалися у терміни через великий обсяг архівного матеріалу. Тому вихід спочатку був перенесений на 2020 рік. У підсумку фільм вийде восени 2021-го.

Трейлер фільму "SCHUMACHER": дивіться відео

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