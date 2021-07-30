Netflix випустить фільм про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера

Netflix випустить документальний фільм про життя і кар'єру легендарного пілота Формули-1 Міхаеля Шумахера. Прем'єра фільму відбудеться вже 15 вересня.

Що відомо про фільм Schumacher

Фільм називається Schumacher. Прем'єра присвячена до 30-річчя дебюту Міхаеля Шумахера у Формулі-1 на гран-прі Бельгії.

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Фільм був знятий за повного сприяння сім'ї та менеджменту Шумахера. Стрічка розповідає про кар'єру німецького пілота від картингу в Керпені до його рекордного сьомого чемпіонства у Формулі-1 у 2004 році.

Також у фільмі є інтерв'ю з його дружиною Корінною, двома дітьми Міхаеля – Міком та Джиною-Марією, а також колишніми суперниками.

Schumacher обіцяє архівні матеріали, що показують "багато граней його особистості".

Фільм мав вийти ще наприкінці 2019 року, але творці стрічки не вкладалися у терміни через великий обсяг архівного матеріалу. Тому вихід спочатку був перенесений на 2020 рік. У підсумку фільм вийде восени 2021-го.

Як відомо, Міхаель Шумахер продовжує битися за своє життя. У грудні 2013 року спортсмен отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах.

Колишній гонщик Формули-1 впав у кому і тільки після декількох операцій прийшов до тями у 2014 році. Шумахер продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

У 2018 році з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка. Окрім того, повідомлялося, що Міхаель, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин. Точної інформації про стан 52-річного Шумахера немає.

Продюсером фільму виступив Бенджамін Сейкель, а режисеркою – Ванесса Нокер.