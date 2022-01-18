Netflix хоче зняти серіал зі Світоліною та Монфісом

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що їй та чоловіку Гаелю Монфісу надійшла пропозиція про зйомки у документальному серіалі про теніс від Netflix.

17-та ракетка світу заявила, що компанія проводитиме активні зйомки, для чого вже відібрано гравців, яких та хотіла підписати.

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"Нам із Гаелем теж надійшла пропозиція, ми поки що думаємо. Подивимося, які в них ідеї, як це все відбуватиметься. Поки що в роздумах", – сказала Світоліна.

Що відомо про серіал

14 січня Netflix оголосив, що задля зйомок компанія об'єдналася з чотирма турнірами Grand Slam, а також організаціями чоловічого та жіночого тенісу ATP та WTA, починаючи з сезону 2022 року на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

В цілому, зйомки серіалу плануються протягом усього сезону. Творцям нададуть доступ до роздягальні та інше закулісне тенісу.

"Серіал пропонує нефільтрований погляд на життя всередині змагального спорту професійного тенісу з погляду гравців та їхніх команд, так само як і серіал про Формулу-1 "Драйв виживання" і нещодавно анонсований проєкт, присвячений гольфу", – йдеться в заяві компанії.